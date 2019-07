Miks peaksid rasedad kirsse sööma?

Ja miks peaksid just rasedad kirsse sööma? On ju teisigi puuvilju, mis varustavad vitamiinide ja mineraalidega.

Võlusõnaks on foolhape. Tegu on B-vitamiiniga ( ehk M-vitamiin ehk B₉-vitamiin ehk B₁₀-vitamiin ehk B₁₁-vitamiin ehk Bc-vitamiin), mis on tähtis nii raku kasvamisele, raku jagunemisele kui DNA ülesehitusele. Kõik need on terve beebi arenguks üliolulised.