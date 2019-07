4 meigiviga, mis rikuvad iga foto ära

Socia Media Today sõnul veedab iga inimene päevas keskmiselt kaks tundi sotsiaalmeedia avarustes. Kui see ümber arvutada, siis tuleb välja, et me kulutame selleks oma eluaja jooksul keskmiselt viis aastat ja neli kuud. See tähendab omakorda, et meid näevad väga paljud inimesed. Kui tahad (sotsiaalmeedia) kriitikud relvituks teha, siis väldi järgmisi vigu.