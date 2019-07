Ülilihtne trikk, mis annab su välimusele uut vunki

On päevi, kus seisad meeleheitel kapi ees ega tea, mida selga panna. See probleem kummitab isegi moesõpru ja just nemad mõtlesid välja lihtsa võtte, kuidas kõige lihtsamgi T-särk näeb cool'im välja. Selleks pole muud pluusi allosast keeratud sõlm vöökohas.