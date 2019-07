Puhas nahk ja magus uni: kas kummelist saab uus supertaim?

Väga paljudele tuleb kummelitee meelde alles siis, kui on hädas kas kõhuvaevuste, külmetuse või uinumisega, kuid see tee suudab palju rohkem, kui senini arvatud.

Kummelil on erinevalt rohelisest või mustast teest rahustav toime. Ta on kofeiinivaba ja seda on kasutatud läbi aegade abivahendina unehäirete korral. Teadlased on kindlad, et und soodustab just kummelis leiduv helekollane taimne värvaine apigeniin, mis mõjub närvisüsteemile rahustavalt. Seega ei saa midagi valesti teha, kui jood tassi kummeliteed 30 kuni 60 minutit enne magamaminekut.