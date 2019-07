President Kersti Kaljulaid: perevägivald ei ole iialgi pere siseasi. See on kõigi meie asi

Kampaania teemal võtab sõna ka Eesti president Kersti Kaljulaid, kes palub vägivalla käes kannatavatel naistel abi otsida.

Kampaaniaga soovitakse tõsta inimeste teadlikkust lähisuhtevägivallast, et abivajajaid ümbritseks mõistmine ja toetus. Kampaaniat korraldavad MTÜ Naiste Tugi- ja Teabekeskus, sotsiaalkindlustusameti ohvriabi ja turundusagentuur Havas.

«Perevägivald on varjatud kuritegu ja puudutab palju rohkemaid Eesti peresid, kui me mõelda tahaksime,» ütles president Kersti Kaljulaid. «Nende arvude taga on paljude ohvrite argipäev, mis on täis kannatusi. Iga juhtum on erinev, kuid on oluline teada, et igast sellisest olukorrast on olemas väljapääs. See ei ole ühelgi juhul lihtne, kuid see on olemas. Ka perevägivallajuhtumite järjest sagedasem registreerimine näitab, et haiget saanu on ühel hetkel näidanud üles uskumatut tugevust ja otsinud abi. Perevägivald ei ole iialgi pere siseasi. See on kõigi meie asi. Mitte keegi ei tohi Eestis tunda, et ta on oma mures üksi. Nendes olukordades on abi otsimine suurim vägitegu.»

FOTO: palunabi.ee

«Perevägivald on kogu ühiskonna tervise jaoks oluline teema, mis väärib tähelepanu. Mullu pöördus Eestis lähisuhtevägivalla tõttu politseisse 11 217 inimest ning registreeriti 3908 perevägivallakuritegu, millest seitse lõppes surmaga,» ütles MTÜ Naiste Tugi- ja Teabekeskuse tegevjuht Pille Tsopp-Pagan. «Soovime anda vägivaldses suhtes elavatele inimestele teada, et nad pole üksi ning neil on võimalik saada abi. Seetõttu on positiivse, toetava ja julgustava sõnumiga kampaanial meie ühiskonnas oluline roll – näidata, et igaühel on õigus vägivallavabale elule.»

Kampaania sõnum «Abi küsimine on suurim vägitegu» annab mõista, et kõige olulisem on teha esimene samm ning küsida abi. Kampaania fookus on esimeses laines naistel, sest 82% perevägivalla ohvritest olid möödunud aastal naised.

Perevägivalla ohvrid ja nende lähedased saavad abi naiste tugikeskustest ja sotsiaalkindlustusameti ohvriabitöötajatelt. Ohvreid nõustab ka selle aasta alguses avatud ohvriabi tasuta kriisitelefon 116 006, mis on avatud ööpäevaringselt. Inimesed saavad abi ja nõu küsida eesti, vene ning inglise keeles. Neid, kes ei soovi või ei saa helistada, aidatakse ööpäevaringselt ja kolmes keeles ka veebivestluse kaudu aadressil www.palunabi.ee.

Sotsiaalkindlustusameti ohvriabi ja ennetusteenuste osakonna juhi Jako Salla sõnul on koostöö MTÜ-de, riigiasutuste ning teiste organisatsioonidega väga oluline. «Nii nagu ei peaks ükski kannatanu tundma, et ta on oma murega üksi, nii pole ka abistajad üksi. Igale olukorrale on olemas turvaline lahendus,» lisas Salla.

«Idee käivitajaks oli kevadel avalikkuses lahvatanud lähisuhtevägivalla teema. Mõistsime, et meil on nii oskused, kontaktid kui ka tahe vägivaldses lähisuhtes olevaid inimesi aidata,» ütles Havas Creative’i juht Kristi Jõeäär. «Kampaaniasse panustada soovivate inimeste, ettevõtete ja organisatsioonide leidmine on olnud lihtne. See on teema, mis ühendab ja puudutab,.»

Kampaania on tehtud pro bono: kõik osalevad inimesed, organisatsioonid ja ettevõtted on loobunud 100% oma tasust. Algatuse sünnile aitasid kaasa MTÜ Naiste Tugi- ja Teabekeskus, Sotsiaalkindlustusamet, naiste tugikeskused üle Eesti ja seal viibivad naised, turundusagentuur Havas, Eero Epner, Ivo Uukkivi, Mari-Liis Lill, Kersti Heinloo, Laine Mägi, Marian Heinat, Britta Soll, Ursula Ratasepp, Tatjana Kosmõnina, Tatjana Lavrova, Joosep Jürisson, Hendrik Saks, Aivo Kallas (Kliff & Klaus Stuudio), Nele Raudik, Kristjan Saar, Ajar stuudiod, MTÜ Julge Rääkida ja Sass Henno, Aleksander Valdmann, Jevgenia Värä, Margarita Polokainen, LaMuu.