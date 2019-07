Kui ei saa und, too see taim tuppa

Olgu nad siis magamistoas või elutoas — ruumi peaks oma rohelistele sõpradele heldelt jätma, kui tahad endale tervet kodu, kus on hea taastuda ja välja puhata.

Jasmiin on palsam su närvidele

Kui oled kas just hetkel stressis või sul on üleüldse raske pärast pikka päeva lõõgastuda ja uinuda, siis tasub mõelda jasmiini kojutoomise peale, kuna selle joovastav lõhn muudab magamistoa aromaatseks oaasiks. Nii saad oma argipäevast kergemini lahti lasta.

Jasmiin oma imeilusate valgete õitega toimib leevendavalt, lõdvestavalt ja hirme vabastavalt. Ameerikas läbiviidud uuring väidab, et jasmiin on eriti kasulik just neile inimestele, kes pidevalt juurdlevad millegi kallal või muretsevad millegi pärast.