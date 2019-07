Üllatav põhjus, miks nartsissistist eks sind pärast lahkuminekut igatseb

Kui sa aga oled lõpuks nii tugev, et suhe lõpetada, märkad ilmselt, et nartsissistist lahti saada pole sugugi nii lihtne. Ta jääb sind edasi kollitama, halvimal juhul lausa traumeerima ning jälitama, laskmata sul oma elu elada. Miks see nii on?

Quoras selgitab Raheem Uljah Glasgow ülikooli meditsiiniosakonnast, et kuna ohver ja nartsissist jagavad omavahel traumasidet, siis saab seda lugeda peptiidisõltuvuseks, mis on üks teooria selgitamaks seda, miks üldse on seda sidet ja halba suhet raske lõhkuda ja maha jätta. «See, et nartsissist ei tunne empaatiat, ei tähenda, et ta poleks inimene, kelle kehas on samasugused bioloogilised protsessid nagu sul ja mul,» selgitab Uljah.

Nartsissisti jaoks oled nimelt sina narkootikum ja tema on selle kasutaja. «Kui sa kõndisid suhtest minema, aga olid nartsissistile heaks «kraamiks», siis tekib tal sinu osas kinnismõte. Kõik, millele narkomaanid mõtlevad, on vaid see narkootikum, mis viis nad imelistesse kõrgustesse ja nad ei saa seda uima unustada, nad peavad oma küüned sellele jälle taha saama,» räägib Uljah ja lisab, et just seetõttu hakkavad mõned nartsissistid ohvreid jälitama ja seda isegi siis, kui neil on juba uued ohvrid olemas.

«On inimesi, kes ütlevad, et nartsissistid igatsevad vaid seda tunnet, mida sa neis tekitasid. Aga tõde on ka see, et sina igatsed nartsissisti ja seda, kuidas tema pani sind tundma, eriti suhte alguses. Seetõttu sa suhtesse nii pikalt jäidki, lootuses, et see tunne tuleb tagasi. Ainus põhjus, miks sa oled otsustanud selle suhte lõpetada, on tõsiasi, et suhe oli ühepoolne, nartsissisti vajadused olid täidetud ja sinu omad mitte,» ütleb Uljah.