Pilt on illustratiivne

Vangla on huvitav organism, mis on pidevalt liikumises ja muutlik. Mõnikord on muutused põnevad ja tervistavad. Teinekord panevad vanglasisesed muudatused mind kooliplika kombel itsitama, kirjutab meie «vanglakolumnist» Ronja, kelle mees kannab ühes Eesti vanglas karistust.