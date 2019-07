Kolm märki, et oled koos inimesega, kellega abiellud

1. Te leiate konfliktidele lahendused

Inimese leidmine, kes on sinuga koos elu lõpuni, ei tähenda tingimata seda, et te kõiges nõustute. Küll aga tähendab see, et suudate üheskoos probleemid lahendada.

«Teil esineb lahkarvamusi ja te suudate nendega tööd teha - te vaidlete ja ei nõustu, aga olete siiski samas meeskonnas,» selgitab kliiniline psühholoog Joshua Klapow.

Ei tasu unustada, et isegi parimates suhetes esineb konflikte ja lahkarvamusi. Nende lahendamine näitab, et hoolite üksteisest ja tahate leida mõlemale osapoolele sobiva lahenduse, kirjutab EliteDaily.

2. Sa ei karda, et jääd millestki ilma

Kaudselt tähendab abiellumine eluaegset suhet. Kuigi on oluline ennast mitte ära kaotada, tähendab abikaasa olemasolu alati ka kellegi teise vajaduste ja tunnetega arvestamist, mis tähendab, et otsuseid tuleb teha koos.

Doktor Klapow sõnab, et kui kujutad oma kaaslast kõikvõimalikes tulevikusituatsioonides enda kõrval ette, võib ta olla inimene, kellega abiellud. «Sa ei pea tegema rasket tööd, et vaimusilmas näha, milline oleks teie elu koos. Sa pole huvitatud kellestki teisest ja sul pole kõhklusi. Sa ei karda, et jääd millestki või kellestki oma kaaslasrega koos olles ilma,» selgitab psühholoog.

3. Te olete abielust selgesõnaliselt rääkinud

Kuigi konfliktide lahendamisoskus ja ühise tuleviku nägemine on esmatähtsad, on oluline märk võimalikust abielust ka see, kui olete partneriga sellest avatult ja selgesõnaliselt rääkinud.