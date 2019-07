5 asja, mida me teeme vannitoas valesti

Kolmest korrast kätekuivatusest piisab, et rätik muutuks täielikuks pisikuasumiks. Eelkõige paljunevad bakterid siis, kui rätik on niiske. Kuna meie käed puutuvad pidevalt kokku kõige erinevamate ärritajatega, tuleks edaspidi ideaaljuhul pärast kolme korda kätekuivatust rätikuid vahetada.

Pärast põhjalikku dušši valitseb vannitoas troopiline kliima. Paljud ei mõtle, et see mõjutab väga tugevasti vannitoa seinu. Niiske õhk on justkui loodud hallituse tekkeks. Soovimatu toime vastu aitab aga juba viiest minutist täielikust õhutamisest ja auru aknast välja pagendamisest. Kui vannitoas on vähegi aken olemas, tee see pärast duši all käimist alati pärani lahti!