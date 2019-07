Kannad pluss-suurust? 5 kehapositiivset pesunippi, mis lisavad enesekindlust

Kui oled kurvikam naine ja tunned ennast pesus pisut ebakindlana, on aeg muutusteks. Kristiine keskuses asuva Linette pesukaupluse juhataja Natalja Morozova annab viis kehapositiivset nippi, mis aitavad naise enesekindlust tõsta ja tõestavad, et naiselik pesu ei ole mõeldud ainult supermodellidele.

Suurema rinna omanikel soovitab juhataja kanda tugikaarte ja toestusega rinnahoidjaid. «Tänu sellele istuvad ka pluusid ja kleidid seljas paremini ning pesukandja tunneb ennast mugavamalt. Eriti suure büstiga naiste puhul aitab see vähendada ka seljavalusid,» täpsustab Morozova.

Samuti leiab Morozova, et volüümikat keha ei tasu kindlasti varjata: «Kui puusad ja kõht on strateegilisem piirkond, siis kõrgema pihaga püksikud aitavad enesekindlust säilitada ilma, et peaksid olemasolevaid kumerusi varjama».