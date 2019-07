Soengud, mis teevad su juuksed tervemaks

Maskeeritud sõlm

Kanna juuksemask juurtest otsteni juustesse. Kammi juuksed tahapoole. See ei ole seitlisoeng. Siis tõmba juuksed madalasse hobusesabasse kokku ja keeruta seda nii kaua, kuni peaaegu iseenesest tekib krunn. Kinnita patsikummiga (ilma metallklambrita). Juukseotsad võivad sabast rahulikult välja vaadata.

Kõige parem juuksemaski tüüp selle soengu juures on niisutav, see see hellitab juukseid korralikult ja sellest hoolimata näevad juuksed vaevata mitu tundi head välja. Erandiks on pigem peenekoelised juuksed. Nende puhul tasub maskile eelistada juustessejäetavat palsamit. Õhtul loputa välja.

Kaks krunni

Ilusate juuste reegel number 1: ole oma peanaha vastu hea! Kui see on terve, toidetud ja hea verevarustusega, hakkavad ka karvad võrsuma. Võlusõnaks on peanahaampullid, mille sisu tuleks peanahale masseerida. Kuivadesse ja katkevatesse juustesse lisa paar tilka juukseõli, näiteks argaaniaõli, ja jaota seejärel juuksed kahte ossa, punu ja keera kaheks küljekrunniks. Kinnita vanaemalõksude või juuksenõeltega.

pH-hobusesaba

Kas oled kunagi mõelnud, et just su juuste pH-tase määrab selle, kui läikivad nad näevad välja? Ideaalne näit seejuures on 4,5 ja 5,5 vahel. Sirgestajate ja koolutajate kasutamine muudab aga juuste pH-taset ja mitte paremuse poole.

Üheks lahenduseks on kasutada spreisid, mis aitavad juuksepusasid lahti harutada. Seejärel pane juuksed lõtva patsi ja pihusta neile õlisisaldusega soolaspreid. See kaitseb ning annab hoidvust ja tuge.