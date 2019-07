Loore Linnu elu mängureeglid. Laulupidu on headuse seeme, mis võib muuta tervet planeeti

Väga oluline on, et see sümbol on tekitatud erakordselt suure tööga, nende inimeste panus, kes aktiivselt osalesid, on hindamatu. Rääkimata osavõtjatest - kui paljud meist laulavad, tantsivad! Harjutatud on aastaid, et kokku kõlada imeliselt, fantastiliselt. Sellise sümboliväärtuses jõu saab ühiselt tehtud asi üksnes täie pühendumise läbi. Nii nagu see oli sada viiskümmend aastat tagasi, on ka täna.