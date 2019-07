BDSM tuleb sõnadest bondage, discipline, dominance, submission, sadism ja masochism (ehk sidumine, distsipliin, domineerimine, allumine, sadism, masohhism). BDSM on murdnud välja seksiveidruste äärealadelt ning jõudnud peavoolu. «Võib-olla sa armastad või vihkad «50 halli varjundit», kuid olgu, kuidas on, ilmselt sa tead, et Christiani ja Anastasia lugu pole just eriti täpne BDSMi elustiili kirjeldus,» ütleb seksikoolitaja, dr Zhana Vranglova.