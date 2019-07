Hea teada: ilmselt hoiad plank-asendit kauem, kui peaksid

Profisportlaste jaoks võib see tähendada kuni kolm minutit (või isegi kauem) toenglamangus olemist, aga kui sinu jaoks on 30-sekundit piir, mil käed hakkavad värisema ja õlgadesse lööb valu, on ka see täiesti normaalne. «Pingutamine, et hoida toenglamangut väga pikalt võib teha rohkem kahju kui kasu. See kurnab lihaseid ja survestab liigeseid,» selgitab füsioterapeut Laura Martens.

Õige toenglamang näeb välja nii: küünarnukid või käed on asetatud täpselt õlgade alla, selg on sirge ja jalad on laiali. «Plank on kõige efektiivsem siis, kui selg ja puusad on ühel joonel,» paneb Martens südamele. Hea reegel, mida silmas pidada on see, et kui sa ei tunne toenglamangut tehes kõhulihaseid ega tuharalihaseid, teed sa ilmselt midagi valesti.