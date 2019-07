Kas minna juuksuri juurde enne või pärast puhkust?

Suvel vajavad meie juuksed erilist hooldust. Soolavesi, kloor ja liiv kurnavad juukseid nagu ei miski muu. Selleks et juukseid puhkuseks ette valmistada, tasub panna aeg juuksuri juures kinni. Lase juukseotsi lõigata ja eriti hea teha ennetav hoolduskuur. Juuksed ei näe mitte ainult tervemad välja, vaid on ka päikse, liiva ja meresoola suhtes vastupanuvõimelisemad.

Hoopis teine asi on aga siis, kui kavatsed juukseid värvida. Põhjuseks on päike: juuksed pleegivad suvel kiiremini ära ja värvipigmendid võivad muutuda. Võib ka juhtuda, et soola- ja basseinivesi muudab kunstlikku värvi.