See on parim nädalapäev hotelli sisseregistreerimiseks

Kui plaanid järgmist puhkust, proovi see niimoodi korraldada, et teed hotelli check-in'i nädala viimasel päeval. Portaali Hopper sõnul on pühapäev nädala soodsaim päev ja reisijad võivad kuni 19 protsenti kokku hoida. Hopperi analüüsi kohaselt on kõige kallim päev teisipäev, millal hotelli sisseregistreerida.