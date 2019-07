Emad räägivad: 8 märki, et oled leidnud tõelise armastuse

Teadupärast kipub emadel ikka ja alati õigus olema. Isegi siis, kui me seda endale tunnistada ei taha. EliteDaily jagab kaheksa ema nõuandeid, kuidas aru saada, et tegemist on tõelise armastusega.

1. Sul on eriline tunne

«See lihtsalt tundub õige ja erilisena. Sa näed selle inimesega ühist ja õnnelikku tulevikku. Sa lihtsalt tead, et selle inimese juures on midagi erilist ja see tunne kasvab.»

2. Sa naudid ka igavaid tegevusi

«Sa tead, kui naudid temaga koos ka kõige igapäevasemaid tegevusi, näiteks postkontorisse või toidupoodi minemist. Sa oled õnnelik, kui saad tema heaks väikeseid asju teha. Sa tahad teda näha isegi siis, kui oled väsinud. Sa tahad teda näha ka siis, kui on igav, või siis kui teid pole ootamas tingimata seksikad ja põnevad tegevused.»

3. Suhe on lihtne

«See on lihtne. Lihtsalt abiellu kellegagi, kellega saad koos naerda ja ära võta ennast liiga tõsiselt.»

4. Sul on kindlustunne

«Sul on suhte osas kindlus- ja kontrollitunne, aga samal ajal oled ka elevil, sest tahad selle inimesega oma elu jagada. Suhe ei ole igav, aga on stabiilne.»

5. Sa tunned liblikaid

«Sa tunned liblikaid kõhus. Liblikate ootamine on oluline.»

6. Ta esitab sulle väljakutse

«Ta toob sinus välja parima, kuid ei lase sul unustada, et isiklik areng on oluline. Ta esitab sulle väljakutse ja muudab su paremaks inimeseks, ja mis kõige olulisem - tekitab sinus soovi olla parem. See ei ole alati täiuslik või lihtne, aga sa oled koos temaga valmis ka raskustele vastu astuma.»

7. Te tahate üksteisele parimat

«Kui sa tead, et kaaslasel on töö juures tulemas tähtis päev, ei ole sa pahane, kui ta sinu ja sõpradega välja ei tule. Kui sa tead, et perekond on tema jaoks oluline, oled sa valmis neid samu jutte ikka ja jälle uuesti kuulama. Te tahate üksteisele parimat, mitte lihtsalt seda, mis kergem on.»

8. Sa võid talle kõigest rääkida