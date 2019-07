Võitlus kõhurasvaga: toidud, mille söömine aitab pihta peenena hoida

«Lihtne dieedi muutmine ja treening võib pikas plaanis palju muuta,» ütleb toitumisnõustaja Rebekah Blakely Popsugarile. «Kiireid lahendusi pakkuvad asjad toovad esialgu kiire tulemuse veekao pealt, millele järgneb lihaste-, mitte rasvakadu. See omakorda muudab aga kaalu maas hoidmise keerulisemaks.»

Halva uudisena tuleb aga ilmselt tõsiasi, et sa ei saa suunata seda, kuidas rasv su kehalt kaob. «Enamik tervislikke dieete aitavad kaotada ka kõhurasva, kuid rasv ei kao vaid kõhult ning see ei kao tingimata kõhult esimesena,» ütleb dietoloog Lindsay Toth. Seda, kuidas sa kaalus juurde ja alla võtad, määrab su geneetika. Nii et seni, kuni sa ei sea endale ebarealistlikke ootusi, on mitmeid toite, mida sa võid süüa ja mis aitavad sul rasva kaotada.

Lindsey soovitab eelistada pigem madala süsivesikusisaldusega dieeti, mis on kaalulanguse puhuks parem kui madala rasvasisaldusega dieet. Ajakirjas American Journal of Clinical Nutrition avaldatud uuringus leiti, et naised, kes sõid tervisliku koguse valke, lisaks rohkem ka puu- ja köögivilju, olid väiksema vööümbermõõduga kui teravilju ja tärkliserohkeid juurikaid eelistanud naised.

«Kui sa vähendad süsivesikute hulka, alaneb su veresuhkur, mis omakorda mõjutab insuliini tootmist,» selgitab Rebekah. «Insuliin on rasva ladustav hormoon, nii et mida rohkem seda su kehas on, seda raskem on sul keharasva põletada.»

Lindsey soovitab süüa päevas 10 grammi kiudaineid – see aitab vähendada vistseraalset rasva ehk rasva, mis ümbritseb su organeid. Lahustuvaid kiudaineid leidub näiteks õuntes, kaeras, porgandites, mustades ubades ja avokaados.