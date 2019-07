See üks lihtne asi on sinu kaalukaotuse teekonnal hea abimees

Isegi kui sa ei tunne janutunnet on oluline juua päevas piisavalt vett. Päevane nõue meestele on umbes 3,7 liitrit vett ja naistel 2,7 liitrit vett. Siinkohal on oluline meeles pidada, et see kogus sisaldab ka toidus olevat vett. Vee joomine sõltub ka sinu aktiivsusest, keskkonnast ja sinu üldisest tervisest.