Need nipid aitavad sul kokata nagu tõeline professionaal

Kvaliteetne nuga on kokkamise juures äärmiselt oluline. Noa õige käsitlemine on aga omaette kunst, sellepärast tuleks kõigepealt visalt harjutada. Tooraine lõikamise puhul tuleks jälgida, et kõik viilud oleksid ühesuurused, nii küpsevad nad ühtlaselt ära. Erinevaid nippe ja nõuandeid pakub ka Youtube, samuti on hea küsida nõu mõne koka käest, kes kindlasti aitaks sind köögis veel paremini toime tulema.