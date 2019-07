Uuring: selline peab üks mees olema, et naised teda tahaksid

Teadlased tegid kindlaks, et heteroseksuaalsed naised (aga ka homoseksuaalsed mehed) eelistasid selliseid tüüpe, kellel oli raha taskus — kallid kellad ja ülikonnad seljas, tugevad lihased ja valge nahavärv. Tulemus on seda huvitavam, et just London on maailma üks multikultuursemaid linnu.

«Alates šikkides ülikondades pankuritest kuni musklites sportlasteni: need mehed, kes on TubeCrush'is, viitavad sellele, et me peame kultuuriliselt tähtsaks sedalaadi mehelikkust, mis väljendub rahas ja lihastes,» tsiteerib WELT uuringu peaautorit, Adrienne Evansit, kes tõdeb veel, et nii arenenud, kui me ka pole, on meie igatsused seotud endistviisi raha ja jõuga.