Kodumaise suvepuhkuse hitid: 10 eestlaste lemmik sihtkohta sel suvel

Estraveli Balti tootesuuna direktor Malle Pottsepp kirjeldab, et tänavune suvi on just kultuuriürituste poolest eriti rikkalik - pea igas Eestimaa nurgas võib leida lisaks puhkusevõimalustele ka huvitavat ja kultuurset meelelahutust. «Selle suve suursündmus on mõistagi laulu- ja tantsupidu. Lisaks meelitavad nii Eesti kui teiste riikide puhkajaid Tallinnasse vastavatud Fotografiska Telliskivi loomelinnakus ning T1 Mall of Tallinn vaateratas. Suurem perepuhkuste aeg algab juuli keskpaigast – siis sõidetakse linnast välja, käiakse festivalidel, teatrietendustel ja kontsertidel või külastatakse naaberriike,» kirjeldab Pottsepp.