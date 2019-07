Need inimesed on sääskede suured lemmikud

Sääsed on tüütud suvesaatjad. On küll mõned tõhusad trikid, kuidas väiksed vereimejad endast eemale hoida, kuid alati pole neid käepärast.

Ka last ootavad naised peavad enamate rünnakutega arvestama. Siingi on põhjuseks suurem süsihappegaasi eritamine, mis tekib tänu sellele, et hingatakse kahe inimese eest.

64 katsega uuringust ilmnes, et 0 veregrupiga inimesi sutsasid sääsed kaks korda sagedamini kui A veregrupiga inimesi. B veregrupiga inimesed jäid täpselt kahe grupi vahele. Teadlased leidsid, et 85 protsenti inimestest eritab naha kaudu keemilisi aineid, mis reedavad sääskedele, millise veregrupiga on tegu. Kellel on 0 veregrupp, aga kuulub juhtumisi nende 15 protsendi hulka, kes taolisi aineid ei erita, on õnnega koos ja nad jäetakse pigem rahule.