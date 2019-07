Need ametimehed teevad kõige sagedamini kõrvalehüppeid

Suhtlusportaali Ashley Madison tunnuslause kõlab «Elu on lühike. Aeg armulooks» ja sellel on küllaltki palju kasutajaid. Väidetavalt miljonid. Selles 2001. aastal loodud veebiportaalis saavad tutvuda inimesed, kes otsivad diskreetset kõrvalehüpet.

Andmekülluse tõttu teavad veebilehe pidajad mitte ainult seda, et kasutajateks on pigem mehed kui naised (70 vs 30 protsenti), vaid ka seda, mis ametit kõige suuremad afäärihuvilised peavad.