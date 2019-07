5 seksitrendi, mida lähitulevikus oodata

Seda, et robotid meie sekselu üle võtaksid, ei tasu karta, kuid lähitulevikus on seksirindel nii mõnedki muutused toimumas.

Sekslelu bränd Ann Summers korraldas küsitluse seksipidude korraldajate seas, et teada saada, millistel trendidel tasub selles elusfääris silma peal hoida. Seksipidude korraldajad tutvuvad paljude inimestega väga intiimselt ning teavad, millest inimesed huvitatud on.

Selgus, et nimekirjas platseerus esikohale enesearmastus, mis käib kokku nende uuringutega, mis on näidanud, et noorem põlvkond eelistab seksiga oodata.