Kodurestoran MerMer 10: päikeseloojangud tšilli, kodukandi kala ja Pavlovaga

Paari loodud mõnus õhustik, sundimatu seltskond ja eriline kokakunst on see, mis Jaanirannale tagasi kisub, kiidavad püsikunded. Ühed ütlevad, et Kihode juures on nagu Gotlandil, teised, et nagu Saaremaal. Kolmandad aga kinnitavad, et vaatemänguliste päikeseloojangute pärast nad enam kaugetele maadele ei sõida, sest kodurestorani õuel on need täiesti vapustavad.