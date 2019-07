Personaaltreener soovitab: see üks liha võiks kuuluda igaühe menüüsse

Personaaltreeneri Rauno Rikbergi sõnul on kanaliha oma omaduste poolest sobilik kõigile – nii neile, kes teevad keskmiselt aktiivselt sporti kui ka neile, kes igapäevaselt tervislikult toituda soovivad. Kuna kanaliha on vähese rasvasisalduse – ja suure valgusisaldusega, aitab see kontrollida päevast kalorite hulka ja tagab pikemaks ajaks täiskõhutunde.

«Kanaliha on väherasvane ja valgurikas. Valgud omakorda aitavad kaasa lihasmassi kasvuleja säilimisele. Kui soovida vähese vaevaga tarbida kõrgekvaliteedilist valku, siis sobib selleks kõige paremini just kanaliha,» selgitas Rikberg ja loetles kanalihas sisalduvaid kasulikke koostisosi.

Valgud

Valguvaeselt toitudes võib tekkida asendamatute aminohapete puudus. Kanaliha täisväärtuslikud valgud sisaldavad asendamatuid aminohappeid inimorganismi vajadustele vastavates kogustes ja sobivates vahekordades. Asendamatud aminohapped on sellised aminohapped, mida inimese organism ise kas üldse ei tooda või toodab vähesel määral, nii et nende omastamine toidust on möödapääsmatult vajalik. Kõige valgurikkam kanalihatükk on kanafilee.

«100 grammi küpsetatud kanafileed sisaldab 30 grammi valku. Sama kogus muna sisaldab 12 grammi ja kodujuust 10 grammi valku,» tõi Rikberg näite. Toidusoovituste kohaselt peab valkudest saama vähemalt 10-20% organismi päevasest energiavajadusest, aktiivselt sporti tegeval inimesel võib vastavalt eesmärgile olla see number isegi kõrgem.

Kollageen

Kollageen kõige levinum valk meie kehas, moodustades 30% kõikidest organismi valkudest. Keha vajab kollageeni luude, naha, lihaste, kõõluste ja ligamentide moodustamiseks. Ajaga meie kollageenivajadus väheneb ning nii seostataksegi seda ainet nooruse, sileda naha ja sitke olemisega.

Valke ja asendamatuid aminohappeid, mis tagavad kollageeni ja elastaani tootmise sidekoes, annavad kõige rohkem just kalkuni- ja kanaliha, kala ja muna. Kanalihas sisalduv kollageen aitab tugevdada immuunsüsteemi, parandada seedesüsteemi ja üldist võimekust.

Seleen ja raud

Kanaliha söömine tugevdab ka immuunsust, sest see sisaldab seleeni ning rauda, mis on mõlemad olulised meie immuunsüsteemi töös. Seleen on oluline antioksüdant, mis kaitseb rakke vabade radikaalide kahjustuste eest ning aitab sellega vähendada vähki ja südamehaigustesse haigestumise riski. Ka aitab see aine pidurdada enneaegset vananemisprotsessi, parandades ühtlasi juuste, küünte ja naha olukorda.

B-vitamiinid