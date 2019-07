Personaaltreener soovitab: lihtsad nipid, mis aitavad suvel sind parimasse füüsilisse vormi

Nädalavahetuste väljasõidud ja suvepuhkused jätavad enamikele meist oma jälje. Kuidas leida motivatsiooni, et vormis püsida ja ka suvel tervislikke valikuid teha? Personaaltreener Rauno Rikberg, kes on ka Talleggi saadik, teab sellele küsimusele vastust.

Muuda igapäevased liikumisharjumused efektiivsemaks

Eesti suvi on näidanud, et tänu soojadele ilmadele on juba juunis võimalik käia meres ujumas, hommikuti jalutamas või õhtuti jooksmas. Kui tahad oma tavapärase liikumise tulemusel rohkem rasva põletada, siis muuda see pisut efektiivsemaks. Näiteks – kui vähegi saad, kõnni iga päev trepist ja ära kasuta lifti. Kui võimalik, käi tööl jalgsi või rattaga, et päevast kalorikulu suurendada. Kui tahaksid kogu kehale koormust anda, võiksid lisaks kardiole teha ka jõutreeningut. See annab juurde jõudu ja puhast lihasmassi, mis kiirendab ainevahetust ning suurendab kalorikulu ka puhkeolekus. Kui ei taha suvel nelja seina vahele jõusaali minna, siis proovi kasvõi välijõusaale, kus saad palju erinevaid harjutusi sama edukalt ära teha.

Kanna veepudelit kaasas

Tundub ebaloogiline, aga üks kõige levinumaid põhjusi, miks liiga palju kaloreid tarbitakse, on see, et janu ja nälg aetakse omavahel segamini. Ükskõik, kuhu sa ka ei läheks, võta kaasa täidetav veepudel. Oluline on kogu päeva jooksul juua vett järjepidevalt. Lisa oma veele näiteks sidrunit, münti ja kurgiviile. See muudab vee maitsvamaks ja annab ka vitamiine.

Jälgi toitumist

Öeldakse, et tervisliku kaalu hoidmisel on võtmeteguriks just toitumine. Proovi igapäevaselt teha valikuid, mis tervislikku kehakaalu aitaksid hoida. Väldi suhkrurikkaid ja valge jahu tooteid ja kasvata köögiviljade ja kvaliteetse liha mahtu. Viimast tehes jääb vähem ruumi ka ebatervislikele valikutele, sest kõht on täis. Näiteks kanalihas leiduvad täisväärtuslikud valgud tekitavad pikemaks ajaks täiskõhutunde, mis omakorda aitab hoida päevase kaloritarbimise kontrolli all ning vastavalt eesmärgile kaalu säilitada või langetada.

Võimalusel tee toit kaasa

Kui sügisest kevadeni valmistavad paljud meist kodus lõuna kaasa, siis suvel kipub see harjumus ununema. Ära lase sellel juhtuda, vaid valmista kodus tervislik lõuna ja vahepala ette. Tihtipeale sööme ebatervislikku toitu just siis, kui käime väljas söömas ja langetame otsuse tühja kõhuga emotsioonide ajel. Selle vastu aitab võidelda see, et võtad võimalusel oma toidu kaasa – olgu selleks siis tervislik salat või marjad ja pähklid.

Pole aega? Tee lühike ja intesiivne trenn

Üheks levinuimaks vabanduseks mitte trenni teha, on see, et pole aega. Kui tuleb ette olukordi, et tunniajane trenn ei mahu päevakavasse, on 15minutiline minitrenn igal juhul parem kui mitte midagi tegemine. Kuna trenniaeg on lühike, tee harjutuste vahepeal minimaalseid puhkepause, näiteks üksnes asendite vahetamiseks. Oluline on mõista, et selleks, et lühike treening mõjuks, tuleb seda teha tempos, mis ei tundu mugav, vaid pulss peab tõusma ja treening peab tunduma intensiivne. Kõrge intensiivsusega treeninguks peab sinu keha valmis olema, seega, kui sinu treenitus on madal, siis tasuks alustada kindlasti madalama intensiivsusega ning seda ajapikku tõsta. Kes spordiklubisse minna ei taha, ent endal napib ideid, kuidas kava kokku panna, leiab abi erinevatest rakendustest.

Tee trenni koos sõbraga

Suvel jätavad paljud oma spordiklubide treeningud ära ja nii langeb ära ka igapäevane trennirutiin. Et seda hoida, lepi oma sõbraga kokku aeg, mil teete igal nädalal koos trenni ja räägite edusammudest. Koos treenimine muudab kogu protsessi nauditavamaks ning aitab hoida üksteist järjel.

Tunne suvest mõnu