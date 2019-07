Need küsimused esimesel kohtingul viivad teiseni

Üks on kindel: smalltalk pole just parim strateegia, sest lõpuks kulub ju ikkagi selline kaaslane ära, kellega saab ka muust kui ilmast rääkida. Kui sa esitad järgmiseid küsimusi — või vähemalt mõningaid neist — siis saad teisest poolest palju enamat teada ja pealispindsust pole karta.

Selle küsimusega saad välja selgitada, kuidas teine tiksub. Kas ta magab kaua, on ta nautleja, kas teeb meelsasti sporti, pikutab laisalt diivanil või on hoopis inimene, kelle nädalavahetus on juba sada protsenti paika pandud.