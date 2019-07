Tavatu nipp, millega maitseb sügavkülmapitsa nagu kiviahjust võetud

Lugesid õigesti! Selmet sügavkülmapitsa lihtsalt ahju lükata, peaks seda «praadima» pannil, kirjutab Freundin, kuna see laseb pitsal oluliselt krõbedamaks muutuda. Pane pitsa pannile, mis on piisavalt suur, et kogu pitsa peale ära mahuks. Soojenda keskmisel kuumusel, kuni juust sulab ja põhi on kenasti krõbe. Pann ei tohiks liiga kuum olla, sest muidu riskid põhja ärakõrvetamisega veel enne, kui kate on jõudnud soojaks saada. Pannile pole lisaõli vaja panna, kuna see ei pruugi lasta pitsal piisavalt krõbedaks minna.