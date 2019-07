Millise kihelkonna rahvarõivad on kõige ilusamad?

PÜHALEPA, HIIU, EMMASTE Tiina Kaev, võimlemisrühmade liigijuhi assistent.«Minu hoole all on võimlejad ja ise olen nelja rühma juhendaja. Juured on mul mööda Hiiumaad laiali, aga sündinud-kasvanud olen Pühalepa kandis, kus praegugi elan. Uhkus ja au siin komplekti küljes on pikkade aastatega kogunenud. Riided on tädi õmmeldud, ehted on lähedased kinkinud.»Raun Zubko, S4 segarühmade liigijuht.«Hiiumaa mehe rõivad – meesterahvaste puhul ongi see üldine kõige täpsem. Kui naiste rõivad olid edevamad ja iga kant pidi ikka omamoodi triibu tegema, siis meestel oli oluline lihtsalt rõivad selga saada.»Helle-Mare Kõmmus, S4 segarühmade liigijuhi assistent.«Olen tantsupeo lavastusgrupi liige, Hiiu maakonna kuraator ning kahe tantsurühma juhendaja. Meil on naisrühm Kohvilähkrid ja segarühm Taidelaid. Eks see rahvatantsu- ja rahvarõivaarmastus on kasvanud ajaga – hiidlane kannab ikka oma riiet. Kui võrrelda esimesi pidusid ja tänast, siis täna olen palju rikkam ja rikkalikum. Detaile korjad ajaga. Olen ise Emmastest pärit juurikat pidi ja ema käest pärandina saadud rõhud on puusal.»

FOTO: Eero Vabamaegi/Postimees