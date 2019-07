Saja-aastase naise pika ja õnneliku elu saladuseks on viineripirukad

Mary on ise viineripirukaid teinud enamiku oma elust, kuid viimasel ajal käib ta kohalikus kohvikus küpsetisi ostmas. Seal tähistas ta ka oma 100. sünnipäeva ja Greggsi nime kandev kohvik pakkus muidugi kõikidele viineripirukaid.

«Ma olen nautinud nende küpsetamist, nii kaua kui ma mäletan ja kõik on alati mu viineripirukaid nautinud,» ütles Mary väljaandele Metro. «Mulle meeldib neid senini teha, vajan vaid veidi abi.»

Tema lemmikaeg nende küpsetamiseks on jõuluaeg, mil ta koos lapselaps Naomiga kokkab.

«Ma usun, et viineripirukad ja positiivne ellusuhtumine on kindlasti pika elu saladus,» ütleb Emerson.

Mary sündis enneaegsena koos oma kaksikõe Jeaniga aastal 1919. Nad mõlemad ristiti koheselt, kuna ei usutud, et nad ellu jääksid. Kahjuks suri Jean aastal 1981, aga Mary pakatab elujõust. Mary on elanud üksi pärast oma abikaasa Tomi surma aastal 1976. «Mul on olnud hea elu,» ütleb ta.