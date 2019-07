Tee endale puhkus mugavaks ja soodsaks! 5 asja, mida peaks teadma välismaal autot rentides

Kuidas autot rentides säästa ja end petturite eest kaitsta? Väärt nippe jagab Andreas Mäll kodumaisest autorendifirmast Autocar Autorent.

Kuulus või kummaline?

Pakkumisi võrreldes tekib alustuseks tahtmine eelistada soodsaimat hinda. See on igati mõistetav, kuid reeglina tuleb odavaim sõiduk täiesti tundmatust firmast. Tundmatu firma puhul on oht sattuda vahendajate otsa, kes lõpuks ise millegi eest ei vastuta.

Samuti kaasnevad soodsamate hindadega suured tagatisrahad, mis krediitkaardilt broneeritakse. Pole kindel, millal ja kas üldse broneering hiljem ka vabastatakse, sest ikka ja jälle levib lugusid sellest, kuidas tagantjärele on leitud põhjus mingit kompensatsiooni nõuda.

Kõlab klišeena, kuid kindlam on eelistada suuri ja tuntud autorendifirmasid, sest nendega sõlmitud kokkulepped kehtivad suurema tõenäosusega. Ka probleemide korral on asjaajamine veidi lihtsam, sest ettevõte ei kao üle öö pildilt.

Alati ei peagi kallist kindlustust ostma

Üks autorendifirmade viis raha teenida on kõiksugu kindlustuste müük. Hinnad on reeglina üsna soolased. Seetõttu tasub erinevad variandid hoolikalt läbi kalkuleerida.

Tavaliselt on kõige kindlam minna täiskaskokindlustuse teed, mis tagab kindlustusjuhtumi korral omavastutuse 0 eurot. Väga paljude rendifirmade puhul tasub täiskasko osta juba seetõttu, et see vabastab kopsaka tagatisraha maksmisest. Kui sa kindlustust ei võta, pead ca nädalase rendiperioodi puhul arvestama tagatissummaga suurusjärgus 1000 €, mis broneeritakse sinu krediitkaardilt nädalaks kuni kaheks pärast auto tagastamist. Itaalias on ette tulnud suisa 3000 € suurust tagatisraha, mis tagastati kahe kuu pärast.

Eriti nõrgas positsioonis on need kliendid, kes plaanivad auto tagastada väljaspool autorendi tööaega. Kui ise juures ei ole, võidakse vabalt kaela määrida kahjusid, milles sina kuidagi süüdi pole. Täiskasko puhul seda ohtu ei ole ning sageli ei kulu tagastamisjärgsele ülevaatusele rohkem kui paar minutit. Isegi rendiperioodil lisandunud väiksed täkked ei huvita kedagi – ja täketeks-mõlgikesteks tuleb näiteks Lõuna-Euroopas liigeldes nagunii valmis olla.

Kui rendiperiood on pigem pikk, võib mõistlikum olla hoopis omavastutusega kaskokindlustus. Omavastutus võib osutuda soodsamaks kui täiskasko hind. Kindlasti tasuks üle vaadata ka enda reisikindlustuse tingimused. Paremad reisikindlustused sisaldavad juba ka rendiauto kaskot, mille omavastutus on veelgi väiksem. Sel juhul pole rendifirma täiskaskol mingit mõtet.

Lisad, millest võib loobuda

Lastega reisides pööravad hoolsad vanemad laste turvalisusele suurt tähelepanu. See on muidugi teada ka autorendifirmadele, kes selle pealt mõnuga raha teenivad. Laste istumisaluste ja turvatoolide rendi eest küsitakse teinekord röögatuid summasid. Kusjuures varustus ise on odavat sorti. Pigem tasub sellest lisast loobuda ja osta samaväärne turvatool/istumisalus lähimast supermarketist. Isegi kui pärast reisi tooli ära kingid, oled suure tõenäosusega ikka plussis.