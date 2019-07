5 nõuannet, kuidas kiiremini rasestuda

«See võib munairde ajal hormonaalse tasakaalu nii segi paisata, et seda ei toimugi,» ütleb naistearst dr Antje Mainka. «Ja meeste sperma muudab see aeglasemaks ja kehvemaks.»

Keha vajab vitamiinivaru, et olla raseduseks valmis või et sperma oleks elujõuline. Selleks söö palju puu- ja köögivilja, pähkleid ja kala. Mis puudutab aga ülekaalu, siis vähendab see mõlema soo puhul viljakust. Naised peaksid võtma ka foolhappe tablette. See kaitseb sünnidefektide eest.