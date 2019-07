Tänases saates on saatejuhid Gregg ja Chris külas perekonnal Prestwichis. Selle perekonna keskmes on ema, kes jumaldab poeskäimist ja kipub oma pereliikmeid hellitama pideva näksivalikuga. Intriigi lisab asjaolu, et pereliikmed ei armasta sugugi samasuguseid toite.