Ekspert selgitab: kas puuviljade söömine võib teha paksuks?

Puuviljasuhkrud ei muutu kehas automaatselt rasvaks, kirjutab Muscle&Fitness. Puuviljad on väga tähtis osa lihaste kasvatamise režiimist ja need peaksid olema osa sinu igapäevasest dieedist.

Soovituslik puuviljade hulk päevas on tassist kahe tassini päevas. Lisaks saab sealt kiudaineid, antioksüdante, kaaliumi ja fütokemikaale, mis aitavad võidelda krooniliste haiguste ja põletikega, mida põhjustab rasvkude elundite ümber.

«Ükski toit, isegi mitte puuviljad ei tee sind paksuks – kui sa neid just üle ei söö,» ütleb toitumisnõustaja Manuel Villacorta. «Ma olen 20 aastat kliente nõustanud ja ma pole kunagi näinud kedagi, kes kurdaks, et on läinud paksuks, sest sööb liiga palju banaane.»

Puuviljades on süsivesikuid, mida keha kiirelt tarbib ning mis annavad kehale hea energialaengu, mis on eriti suurepärane enne treeninguid. Nii on lihastel piisavalt jõudu ja kütust. Puuviljad on ka hea valik eineks hommikul enne jõusaali minekut, nii ei ole kõht liiga täis.