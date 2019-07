Uuring: õhtune sport ei riku und

Pärast sportimist kulub mõnda aega, kuni sa oled jõudnud jälle maha rahuneda ja taastuda. Seepärast on siiani kehtinud tõde, et enne magamaminekut ei tohiks õhtul hilja enam trenni teha.

ETH Zürichi liikumisteaduse ja spordi instituudi uurijad väidavad aga, et see nõuanne pole siiski päris õige.

See erinevus näib küll väike, ent ometi võib see olla otsustava tähendusega, sest sügava une faasid on keha taastumiseks erakordselt tähtsad.

Analüüsi järgi on see ainus vorm, mis mõjutab und tõenäoliselt negatiivselt. «See vaatlus põhineb küll vaid ühel uuringul,» annab Spengler mõtteainet.

Seda, kas su trenn on intensiivne või mitte, on lihtne kindlaks määrata: kui sa ei suuda trenni tehes kõnelda, siis on see intensiivne, mõõduka treeningu korral pole see probleem.