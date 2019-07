Need 20 minutit hommikul muudavad allavõtmise oluliselt lihtsamaks

Kui me liiga tihti ja palju korraga võtame juurde või alla, siis pole asi ainult meie söömises või vormis. Meie keha reageerib meie eluviisile — ja eelkõige üleüldisele heaolule. Mida paremini me end kehaliselt tunneme, seda paremini läheb meil vaimselt ning seda lihtsam on kehal vältida liiga järsku kaalulangust või -tõusu.

Parim hommikune kondikava, kuidas kaalu kaotada

1. Kirjuta oma mõtted üles: 3 minutit

Enne päeva alustamist tuleks mõtteid koguda. Kõige lihtsam on seda teha omamoodi päevikut pidades, kuhu sa kirjutad kõigest, mis sind uuel päeval juba ette rõõmustab, mille üles sa uhke oled ja ka seda, kuidas sa end üldiselt tunned.

Kui ei viitsi kirjutada, mõtle enne ülestõusmist kolme asja peale, mille üle oled eriti rõõmus. Küll näed: kui see on sul harjumuseks saanud, laseb see väike rituaal päeva hoopis rõõmsamalt alustada. Ka alandab see harjumus stressihormooni taset. Ja tead ju isegi: stressiga on lihtne juurde võtta.

2. Pehme liikumine: 5 minutit

Esimene asi, mida tuleks hommikul pärast ülestõusmist teha, on liikumine. Kas sirutused-venitused või mõned leebed joogaharjutused on täpselt õiged, sest nad teevad kehale head. Kui sa tunned end oma kehas hästi, on ka su hingel automaatselt parem. Stressitase alaneb ja tõenäosus juurde võtta on väiksem.

FOTO: Tamba Budiarsana / Pexels

3. Joo klaas vett: 1 minut

Hommikul ärgates vajab keha vedelikku. Hommikuse vee «unustamine» võib mõjutada põletikuprotsesside teket, mis omakorda segab hormoonide tööd ja võtad juurde.

4. Harja keha: 3 minutit

Toksiinide eemaldamine aitab samuti kergemini kaalu kaotada. Lufakäsn või spetsiaalne kehahari ergutab nii verevarustust kui lümfisüsteemi. Mürkaineid on lihtsam ära transportida ja põletikulisi protsesse takistada. Kehasse salvestatakse seetõttu aga vähem rasva.

5. Söö toitvat hommikueinet: 8 minutit