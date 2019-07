See väike nipp muudab kondoomi kasutamise mehe jaoks meeldivamaks

Seksiteadlane Maureen Miller jagab lihtsat nippi, mis muudab kondoomi kandmise meeste jaoks mugavamaks ja meeldivamaks. Ta soovitab enne kondoomi peale panemist tilgutada kondoomi sisse paar tilka vee baasil tehtud libestit. «Mehed on üllatunud, kui palju meeldivama tunde see tekitab,» sõnab Miller.

Kui muretsed, et kondoom võib nii kergemini katki minna või ära tulla, pea meeles, et lisad ainult paar tilka. Enamasti purunevad kondoomid sellepärast, et need pole piisavalt korrektselt peale pandud, kirjutab Cosmopolitan.