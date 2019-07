7 head nõuannet, kuidas saada hakkama painava reisiärevusega

Reisimine ei muuda ärevaks mitte igaüht, kirjutab SheKnows. Aga kui sa oled üks neist, kes on selle tundega tuttav, tead ilmselt, kui palju võib pidev ärevus su reisirõõmu varjutada. Üheks põhjuseks on tõsiasi, et sa oled eemal oma tuttavast keskkonnast, seega ka oma turvatsoonist.

Uus ja teistsugune tekitab mõnedes inimestes ärevust, teised aga naudivad seda tunnet. «Kui sa oled harjumustearmastaja, siis võib puhkus olla stressirikas,» selgitab vaimse tervise nõustaja Allison G. Johnsen. «Kui sa oled uutes ja teistsugustes situatsioonides, ei kontrolli sa ümbritsevat nii hästi.»

Lisaks põhjustavad reisimise teadmata komponendid paljudes inimestes ärevust ja ebamugavust, kuigi teised võivad seda just nautida. «Reisimisega käivad alati kaasas stressorid nagu hilinenud lennud, mahaunustatud esemed, kaotatud esemed, eksimine marsruudiga, rahulolematus magamistingimustega, rahulolematus toiduga jne,» teab ka psühhoterapeut Courtney Glashow. «On palju asju, mis võivad minna valesti või põhjustada stressi.»

Võtmeks on stressisituatsioonidega hakkama saamine. Siin on mõned nõuanded, kuidas seda teha.

Mõista, et halvad asjad võivad juhtuda kõikjal

Selmet üle mõelda kõiki neid asj, mis võivad puhkusel valesti minna enne, kui need juhtudagi jõuavad, on parem tunda elevust ja puhkust oodata. Kui miski lähebki puhkuse ajal viltu, siis tegeled sellega siis. Pole mõtet ette muretseda.

Ära sea ebarealistlikke ootusi

Ebarealistlikud ootused ajavad kihva iga reisi. Eriti on see tõsi juhul, kui kaasas on lapsed. Lapsed ei käitu kaugeltki täiuslikult lihtsalt seetõttu, et te olete puhkamas. Ole andestav, uued situatsioonid toovad välja ebaharilikke käitumismustreid. Ole andestav ka enda suhtes.

Lapsed nutavad ja see on normaalne

Lapsega reisimine, eriti nutva lapsega, võib olla stressiküllane. Lihtsam on hakkama saada, kui sa ei muretse nii väga sellepärast, kuidas see teisi häirida võib. Tuleta endale meelde, et lapsed nutavadki ja see on täiesti normaalne. Ole ka valmis beebit lohutama ning püüa saada lennukis ise vahekäigu kõrvale, et saaksid titega ringi jalutada.

Planeeri, aga ära planeeri üle

On tore, kui sa tead umbes, kuhu sa lähed ja mida teed, aga ära planeeri üle. Ära püüa suruda puhkusse maksimaalselt tegevusi, muidu ei jäägi aega nautida. Ole paindlik.

Tõmba juhe seinast

Ära mõtle tööle, ära räägi tööst. Ära kontrolli e-kirju ning anna kolleegidele teada, et sa pole kättesaadav, kui pole just hädaolukord.

Tee nimekiri

Enne pakkima asumist tee nimekiri asjadest, mis sul vaja on ning ära jäta pakkimist viimasele minutile. Ja ära unusta – kui sa midagi maha jätad, saad selle tõenäoliselt koha pealt asendada.

Rahusta iseend