Fallostest murtud südamete, põlevate nukkude ja vetsupottideni: 13 ülikummalist muuseumi, mille peab elus ära nägema!

Ettevõtluskõrgkooli Mainor turismi- ja restoraniettevõtluse erialajuhi Anne Roosipõllu sõnul pole moodsad muuseumid enam igavad ja tolmused kohad, mis täis vanaaegseid asju ja kuiva infot, vaid hoopis põnevamad vaba aja veetmise ja õppimise kohad. Roosipõllu tutvustab väga erilisi muuseume, mida mida suvel reisides meeles pidada.

Tualetimuuseum Mr. Toilet House Lõuna-Koreas Suwoni linnas. Tegemist on unikaalse tualettide muuseumiga, kus on rohkelt ajalugu ja kultuuri. Selle asutas kunagine Suwoni linnapea, kes ise sündis tualetis. Mr. Sim oli ka Ülemaailmse Tualettide Assotsiatsiooni president. Muuseumi maja ise on WC-poti kujuline. Veidi teistlaadset tualetimuuseumi (Museum of Toilets) saab külastada ka New Delhis, Indias.

Seksimuuseum New Yorgis Manhattanil. Muuseum tegutseb 2002. aastast ja selle missioon on «säilitada ja esitleda inimseksuaalsuse ajalugu, arenguid ja kultuurilist tähendust». Inimesed on hakanud muuseumi kutsuma MoSex, moodsa kunsti muuseumi MoMA järgi. Seksimuuseum asub endise bordellimaja ruumides Viienda Avenüü ja 27. tänava piirkonnas. Seksimuuseum asub ka Amsterdamis.

Fallose muuseum Islandil, Reykjavikis. Asutaja ja omanik Sigurđur Hjartarson nimetab asutust uhkelt koguni Islandi falloloogia instituudiks ja muuseumiks. Muuseum on asutatud 1990. aastal ja sealt võib leida üle 215 maa- ja mereimetajate suguti või nende osa, samuti Homo sapiensi peeniseid. Muidugi on fallostega seotud ka muud eklektilised kunstiesemed, telefonid, ukse käepidemed, baromeetrid kui lambid.

Fallero muuseum Valencias. Falla’d on suured papjeemašeest valmistatud ühiskonnakriitilised ja koomilised taised ning muuseumi eksponaadid on seotud iga aasta märtsis toimuva Las Fallase festivaliga samas linnas. Kujud pannakse festivali viimasel keskööl põlema, aga parimad väljavalitud mälestusmärgid «päästetakse» põletamise eest ja viiakse «vanadekodusse» Fallero muuseumisse. Kui ise ei õnnestu pidustustel osaleda, siis tänu erinevatele fotodele ja videotele saab siin hea ülevaate Las Fallase festivalidest läbi aegade.

Purunenud Suhete Muuseum Zagrebis ja Los Angelesis. Siit võib leida murtud südametega inimestele kalleid asju – CD plaadid, kirjad, mänguautod, kingad, kaisuloomad, aga ka kirved, haamrid jms. Muuseumile on erinevaid õnnetuid armastuslugusid saadetud üle kogu maailma. Auhinnatud muuseumi suveniirikauplusest saab kaasa osta stressivastaseid pliiatseid, raamatuid, šokolaade, aga ka kustukummi nimega Halbade Mälestuste kustutaja.

Jäätisemuuseume võib leida mitmes erinevas riigis ja linnas, näiteks USA-s San Franciscos ja New Yorkis, aga ka Eestis, Tallinnas. Balbiino muuseumis on võimalus tutvuda jäätise ajalooga maailmas, vanimate Onu Eskimole kuuluvate jäätisemasinatega Eestis, samuti uute trendidega jäätisetööstuses. Ekskursioonid toimuvad iga kuu esimesel ja kolmandal kolmapäeval eelregistreerimisega.

Momofuko Ando kiirnuudlimuuseum Jaapanis Yokohamas ja Osakas. 1958. aastal leiutas Momofuko Ando esimese lahustuva ramensupi kanast ja 1971. aastal kiirnuudlid. Siin saab eksponaate nii näha, katsuda, süüa kui ka nendega mängida. Külastused on tasuta.

Leiva ja kunsti muuseum Saksamaal, Ulmis. Muuseum uurib, kuidas leiba on läbi sajandite kujundatud, kuidas inimesed läbi leivakultuuri suhtlevad, milline on leiva seos religiooniga jne. Ühtlasi võib siit aga leida ka Picasso ja Dali kunsti.

Suurte kirjatähtede muuseum Berliinis. Selle asutas saksa graafiline disainer Barbara Dechant ja on esimene muuseum maailmas, kuhu on kogutud erinevate avalike kohtade kirjastiile ja mis näitab neid osana linna ajaloost. Muuseum on kogunud üle kümne aasta kolmemõõtmelisi kirjatähti ja sümboleid, eelkõige Saksamaalt.

Ventrilokvismi Muuseum ehk teisisõnu maailmas ainulaadne muuseum, mis on pühendatud kõhurääkimise kunstile. USA-s Kentuckys asuv muuseum on avatud 1973. aastast ja siia on kogutud üle 900 mannekeeni ja nuku ning erinevaid fotosid, videoid jms.