Mida räägib seitel su iseloomu kohta?

See, kuidas keegi oma juukseid kannab, pole ainult soenguteema. Sinu eelistus räägib üht-teist ka su isiksusest, kirjutab Freundin.

​Parem peapool vastutab emotsionaalsuse eest. Sa oled kaasaelav ja ääretult mõistev naine. Teiste inimeste heaolu on sulle väga tähtis ja sa oled nendega suheldes südamlik.

Sul on raske tundeid sõnadesse panna. See-eest oled väga aktiivne, kontaktivalmis ja avatud. Sinu elav olemus on nakkav!

Kui sul on seitel täpselt keset pealage, oled otsekohene, aga ka kirglik ja energiline. Sul on nii endale kui teistele kõrged nõudmised, oled perfektsionist ja soovid, et kõik toimiks kindla kava järgi.