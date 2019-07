Viis levinud, aga rumalat viga, millega sa oma kulmud ära rikud

Krasotka kirjutab, et kulmud on olnud pikalt moemaailmas tähelepanu keskpunktis. Igal aastal saame teada, millise kujuga kulmud on sel hooajal moes ning paljud järgivad pimedalt iga trendi. Kui aga liiga hoolsalt pintsettidega kulmukarvade kallale minna, võib «algmaterjalile» lootusetult kahju teha.