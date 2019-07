Milliseid riideid lapsele suveks valida ja milliseid vigu vältida?

Lapse riidevalik tekitab vanemates sageli erinevaid diskussioone. Kes soovib, et laps näeks võimalikult armas ja stiilne välja, kes peab aga oluliseks, et riided oleksid võimalikult mugavad, ilmastikukindlad ega nõuaks liigselt hooldust. Samal ajal on ka oluline, et laps tunneks end mugavalt kuuma ilmaga ning oleks riietatud oma maitse järgi.

Milliseid materjale eelistada?

Lasteriietele spetsialiseerunud moedisainer Anna Elizabeth Kasparsone juhib tähelepanu suveks sobivate materjalide valikule. «Laste suverõivad peaksid olema enamasti hingavad ja kerged. Kõige kergemini puhastatav looduslikest kiududest riie on puuvill, kuna seda saab pesta erinevatel režiimidel, kangas ei tõmbu kokku ja seda on kerge triikida,» selgitas Kasparsone. Ta lisas, et väga head omadused on ka materjalil, mille koostises on näiteks looduslik kiud koos sünteetilisega. «Väike kogus sünteetilist materjali tagab kiirema kuivamise ja muudab riided vastupidavamaks. Samuti ei tasu karta, et väikeses koguses sünteetilist materjali lapsele kahjulik oleks, kuna materjalides, kus on looduslik kiud segatud sünteetilisega, on sünteetilist materjali siiski niivõrd vähe,» selgitas disainer.

Paljud vanemad armastavad ka trikotaaži, millel on lõbus muster. «See ei ole ilmtingimata halb valik, kuna selle heaks omaduseks on elastsus, mis annab lapsele liikumisvabaduse ja suuruse osas rohkem mänguruumi,» selgitas moelooja, lisades, et suvine kerge ja hingav kangas, nagu lina või puuvill, oleks siiski sobivam. Kuna linased kangad on mugavad ja langeva stiiliga, siis sobivad need lastele väga hästi, arvestades, kui palju nad liiguvad.

Ka Kaup24 kommunikatsioonijuhi Raimonda Strazdauskaitė sõnul näitab nende müügistatistika, et laste riiete valikul peetakse oluliseks materjali mugavust, lihtsust ja kvaliteeti. Selle suve trendideks on läikivad ja pastelsed toonid, samuti graafikaga ja lapitud riided. «Tüdrukute kollektsioonis on peamiselt mugavad särgid, bomber-stiilis jakid ning roosades, hallides ja pastelsetes toonides kleidid. Poiste omas aga T-särgid, treeningriided ja särgid lõbusate piltidega, nagu auto võidusõitude- ja arvutimängudega,» tõi Strazdauskaitė esile. Kuna üha rohkem avaldavad lapsed ise oma riiete valikul arvamust, siis jäävad neile just silma erinevad mustrid, tikandid, loominguline disain ja põnevad elemendid.

Üheks selle suve trendiks on kindlasti ka pükskostüüm. «Näiteks neutraalsetes toonides pükskostüümid ja lühikesed püksid, mis sobivad mõlemale sugupoolele, on mugavad ja praktilised ning seetõttu nii laste kui ka vanemate suureks lemmikuks,» lausus Kasparsone.

Peamised vead laste rõivaste valimisel

Moelooja sõnul tehakse lastele riiete valimisel sageli ka tüüpilisi vigu. «Tuleb meeles pidada, et selle vanuse puhul, kus laps on juba õppinud riietuma, on funktsionaalsus ja ergonoomika olulised. Riietus peaks olema selline, et laps saab selle kergesti selga tõmmata - sobiv krae lõige, et seda oleks mugav üle pea tõmmata, lihtsad kinnitusdetailid või lastesõbralikud tõmblukud,» lausus Kasparsone.

Samuti on oluline pöörata tähelepanu suurusele, et riietusese ei oleks liiga väike või liiga suur, kuna see piirab liikumisvabadust, on ebamugav või võib sootuks seljast kukkuda. Lisaks ei tohiks unustada, et lapsed kasvavad ja arenevad kiiresti, mistõttu tasub valida rõivaid, mida saad mugandada keha kujule vastavalt – kummiga või volditud püksid, mida hiljem saab soovi korral laiendada. Samuti peaks arvestama hooajaga, et riietus vastaks ilmale ning lapsel ei oleks liiga soe või külm.

Minispikker lasteriiete valimiseks: