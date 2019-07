See on oluline oskus: olla professionaal, kui seda on vaja, aga täielik laiskvorst, kui olukord seda lubab – selle suhtumisega lõpetasin ka ülikooli,» ütleb meelelahutaja Brigitte Susanne Hunt. «Nädalavahetuseti ma tööd ei tee ja sel aastal olen päris palju puhanud,» on ta enda jaoks teatud tõed paika pannud ning ka talitab oma sõnade järgi.