Miks jäävad naised vaimselt nooremaks kui mehed?

Uuringu tarbeks tehti osalistele positronemissioontomograafia (PET), millega teadlased said uurida katsealuste aju ainevahetust. PET on uurimismeetod, kus piltkujutise saamiseks süstitakse patsiendile väike kogus radioaktiivset märkainet.

Uuringutulemused, mis avaldati ajakirjas Proceedings of the National Academy of Sciences, olid ühesed: keskmiselt oli naiste aju umbes kolm aastat noorem kui samaealistel meestel. Ka oli naiste ajutegevus selgelt tugevamini väljakujunenud.

Fakt on, et ka vananedes talitleb naiste mõtlemisorgan paremini ja paljud teaduslikud uuringud kinnitavad, et naised kannatavad vanas eas harvem kognitiivsete võimete languse all.