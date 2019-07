Neli märki, et sul on kaaslasega vedanud

Kui sinu kaaslane teeb järgmisi asju, võid ennast õnnelikuks pidada:

1. Ta toetab sind

Suhteekspert Diana Dorrell ütleb, et esmalt on oluline välja mõelda, milles toetus sinu jaoks seisneb. Küll aga on kaaslaselt igati mõistlik oodata, et ta toetaks su unistusi ja lohutaks sind, kui sul on olnud raske päev.

2. Ta tunnustab su saavutusi

Me kõik tahame, et kaaslane meisse usuks ja meie saavutuste üle uhkust tunneks. Pole oluline, kas tegemist on raha, karjääri või sporditulemustega, kaaslase positiivne tunnustus on märk lähedusest. Teadmine, et su partner ootab finišijoone taga, et su eesmärkide saavutamist tähistada, on ootamist väärt tunne.

3. Ta julgustab su isiklikku arengut

Isegi kui oled imelises suhtes, ei tohi enda isiklikku arengut tagaplaanile jätta. Psühholoog Joshua Klapow sõnab, et kaaslase valmidus toetada sinu isiklikku arengut on märk stabiilsest ja heast partnerist. Suhtele pühendumine on tähtis, kuid lisaks sellele on oluline ka üksteise arengule ja muutustele toeks olemine, vahendab EliteDaily.

4. Ta peab oma sõna