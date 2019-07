Suhteekspert õpetab: 5 asja, mille pead kohe järele jätma, kui tahad mehe ära võluda

Oled sa kunagi mõelnud, miks sul meestega üldse ei vea? Tundub sulle ehk, et ei pööra atraktiivsed mehed sulle tähelepanu või siis on arusaamatu, miks ei jõua sa kunagi kaugemale paarist kohtingust. Asi pole selles, et sind on tabanud halb õnn, asi on tõenäolisemalt hoopis su enda käitumises.