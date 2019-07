See psühholoogiline tegur mõjutab su eluiga rohkem, kui sa arvad

Teadagi, tasakaalustatud toitumine, piisavalt liikumist ja und on kõik tähtsad tegurid, mis puudutavad pikka eluiga. See, mis aga lõpuks otsustab, kui vanaks me elame, on tõenäoliselt midagi hoopis vähem käegakatsutavat, kuid seda olulisem.